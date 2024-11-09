Німецька "подруга Путіна" Вагенкнехт не виключає висунення у канцлери

Лідерка партії "Альянс Сари Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт не виключає висунення своєї кандидатури на посаду канцлера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

"Якщо стане звичним, що кожен провідний кандидат від партії називатиме себе "кандидатом у канцлери", нам, можливо, доведеться наслідувати цей приклад", – сказала вона.

Разом з тим свої шанси вона оцінює скептично.

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"Наразі наші рейтинги складають від шести до дев'яти відсотків. Це не той рівень, на якому зазвичай висувають кандидата в канцлери", – відповіла Вагенкнехт на запитання, чи стане вона кандидатом в канцлери.

"Навіть з десятьма відсотками, як у "Зелених", які, тим не менш, висувають кандидатом у канцлери міністра економіки Габека з розваленої "світлофорної коаліції", – додала вона.

Свіжі опитування громадської думки у Німеччині свідчать, що у разі парламентських виборів найближчим часом консервативний союз ХДС/ХСС зайняв би перше місце з великим відривом від усіх партій, а Вільна демократична партія і "Ліві" не пройшли б до Бундестагу.

Альянс Сари Вагенкнехт втратив найбільше серед усіх партій – два відсоткових пункти і досягнув найгіршого результату за майже шість місяців: 6%.

Нагадаємо, Німеччина опинилась на порозі дострокових парламентських виборів після того, як ввечері 6 листопада партії керівної коаліції остаточно розсварилися через розбіжності щодо економічного курсу.

Канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, лідера Вільної демократичної партії, з яким було найбільше суперечок.

Соціал-демократична партія планує залишати Олафа Шольца своїм кандидатом на виборах, а Крістіан Лінднер розраховує знову потрапити в уряд.

Читайте у новій статті "ЄвроПравди" про те, як розвалювалася керівна коаліція та чого далі очікувати у Німеччині.