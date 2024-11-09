Немецкая "подруга Путина" Вагенкнехт не исключает выдвижения в канцлеры

Лидер партии "Альянс Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

"Если станет привычным, что каждый ведущий кандидат от партии будет называть себя "кандидатом в канцлеры", нам, возможно, придется последовать этому примеру", – сказала она.

Вместе с тем свои шансы она оценивает скептически.

Реклама:

"Сейчас наши рейтинги составляют от шести до девяти процентов. Это не тот уровень, на котором обычно выдвигают кандидата в канцлеры", – ответила Вагенкнехт на вопрос, станет ли она кандидатом в канцлеры.

"Даже с десятью процентами, как у "Зеленых", которые, тем не менее, выдвигают кандидатом в канцлеры министра экономики Габека из развалившейся "светофорной коалиции", – добавила она.

Свежие опросы общественного мнения в Германии свидетельствуют, что в случае парламентских выборов в ближайшее время консервативный союз ХДС/ХСС занял бы первое место с большим отрывом от всех партий, а Свободная демократическая партия и "Левые" не прошли бы в Бундестаг.

Альянс Сары Вагенкнехт потерял больше всех партий – два процентных пункта и достиг худшего результата за почти шесть месяцев: 6%.

Напомним, Германия оказалась на пороге досрочных парламентских выборов после того, как вечером 6 ноября партии правящей коалиции окончательно рассорились из-за разногласий относительно экономического курса.

Канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, лидера Свободной демократической партии, с которым было больше всего споров.

Социал-демократическая партия планирует оставлять Олафа Шольца своим кандидатом на выборах, а Кристиан Линднер рассчитывает снова попасть в правительство.

Читайте в новой статье "ЕвроПравды" о том, как разваливалась правящая коалиция и чего дальше ожидать в Германии.