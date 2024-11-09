Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до Києва з п'ятим від початку повномасштабного вторгнення РФ візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своєму X (Twitter).

Це також його останній візит в Україну на посаді голови європейської дипломатії.

"Я у Києві для мого 5-го візиту з моменту повномасштабного вторгнення Росії і останного на посаді Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

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Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на першому місці в порядку денному ЄС", – написав Боррель.

Він також розмістив світлину з вокзалу у Києві.

In Kyiv for my 5th visit since Russia’s full-scale invasion and last one as HRVP.



EU support to #Ukraine has been my personal priority during my mandate and will remain on top of the EU‘s agenda. pic.twitter.com/XO5LvWopZY – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 9, 2024

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що Україна потребує потужніших безпекових гарантій.

Також Боррель під час візиту у Південну Корею в понеділок закликав цю країну наростити підтримку України на тлі занепокоєння в Сеулі щодо відправки військ КНДР до Росії.