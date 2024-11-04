Боррель у Південній Кореї переконує наростити підтримку України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час візиту у Південну Корею в понеділок закликав цю країну наростити підтримку України на тлі занепокоєння в Сеулі щодо відправки військ КНДР до Росії.

Про це Боррель написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Боррель прибув до Південної Кореї після поїздки до Японії та відвідав добре укріплену демілітаризовану зону, що розділяє дві Кореї.

Він розповів, що провів зустріч з міністром оборони Південної Кореї, під час якої обговорив КНДР та інші спільні виклики безпеці.

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"Агресія Росії проти України є екзистенційною загрозою. Республіка Корея найкраще це розуміє. Ми єдині в нашій підтримці України. Я закликав їх посилити цю підтримку", – розповів Боррель.

I met Defence Minister Kim Yong Hyun on DPRK & other common security challenges. Russia’s aggression against Ukraine is an existential threat. The Republic of Korea is best positioned to understand it.



We are united in our support to Ukraine. I encouraged them to step it up. pic.twitter.com/LvKTzBXzYO – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 4, 2024

Візит Борреля відбувається у той час, коли Вашингтон і Сеул б'ють на сполох через відправку північнокорейських військ до Росії для її війни з Україною.

Південна Корея дотепер утримувалась від підтримки України летальною зброєю.

Нагадаємо, розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії вказало, що війська КНДР, які будуть залучені до бойових дій проти України, матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами та використанням техніки.

У розвідці Естонії також констатували, що участь північнокорейських підрозділів на українському фронті поки що не принесе особливих змін, і вони, ймовірно, зазнають великих втрат.