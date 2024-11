Боррель у Південній Кореї переконує наростити підтримку України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час візиту у Південну Корею в понеділок закликав цю країну наростити підтримку України на тлі занепокоєння в Сеулі щодо відправки військ КНДР до Росії.

Про це Боррель написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Боррель прибув до Південної Кореї після поїздки до Японії та відвідав добре укріплену демілітаризовану зону, що розділяє дві Кореї.

Він розповів, що провів зустріч з міністром оборони Південної Кореї, під час якої обговорив КНДР та інші спільні виклики безпеці.

"Агресія Росії проти України є екзистенційною загрозою. Республіка Корея найкраще це розуміє. Ми єдині в нашій підтримці України. Я закликав їх посилити цю підтримку", – розповів Боррель.

