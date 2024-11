Боррель прибыл в Киев

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности прибыл в Киев с пятым с начала полномасштабного вторжения РФ визитом.

Как сообщает "Европейская правда"

Это также его последний визит в Украину на посту главы европейской дипломатии.

"Я в Киеве для моего 5-го визита с момента полномасштабного вторжения России и последний в качестве Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Поддержка Украины со стороны ЕС была моим личным приоритетом во время моего мандата и будет оставаться на первом месте в повестке дня ЕС", – написал Боррель.

Он также разместил фотографию с вокзала в Киеве.

