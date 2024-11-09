Хто може отримати ключові посади в США за Трампа і як вони ставляться до підтримки України

Якою стане зовнішня політика США після того, як Дональд Трамп повернеться до Білого дому?

Якась конкретика з'явиться лише після того, як переможець виборів назве своїх кандидатів на головні зовнішньополітичні посади.

Певні обриси його команди стали зрозумілі вже зараз.

Про те, хто може зайняти ключові позиції у новій адміністрації президента Трампа, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Трамп та його команда: хто може зайняти ключові пости у новій адміністрації США. Далі – стислий її виклад.

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Серед імен, які найчастіше циркулюють серед претендентів на очільника Державного департаменту в адміністрації Трампа, найчастіше згадується Річард Гренелл – один з його найближчих зовнішньополітичних радників.

До приходу адміністрації Трампа Гренелл займався політичним консалтингом.

Причому серед його клієнтів були іранці, китайці, а також уряд Віктора Орбана.

Трамп обрав Річарда Гренелла послом США в Німеччині у вересні 2017 року, але через затримку зі схваленням у Сенаті він вирушив до Берліна аж у травні 2018-го.

Там він запамʼятався далеко не дипломатичним і прямолінійним стилем роботи: приміром, у перші години після вручення вірчих грамот зажадав від німецьких компаній вийти з Ірану, потім – погрожував вивести американські війська з ФРН через будівництво "Північного потоку-2" та недостатні витрати на оборону.

Сам Гренелл казав, що очільник Держдепу має бути "жорстким" і "сучим сином" – що ж, він цілком відповідає цій характеристиці.

Хоча безпосередньо українською тематикою Гренелл не займався, він завдяки своєму статусу в команді Трампа був безпосередньо присутній на зустрічі останнього з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку у вересні. А перед тим він висловлював свої ідеї стосовно "мирного плану" для України: створення "автономій" на її території та відмова від запрошення в НАТО "найближчим часом".

Окрім посади держсекретаря, ЗМІ припускають, що Гренелл також може стати радником Трампа з національної безпеки.

Найбільш імовірними очільниками Пентагону в адміністрації Трампа ЗМІ називають Майка Помпео та Майка Волтца.

Погляди Помпео, мабуть, є найбільш проукраїнськими з оточення Трампа.

Волтц, як і Помпео, він виступає за подальшу підтримку України, але з наголосом на контролі за витратами коштів американських платників податків.

Серед найбільш часто згадуваних імен як потенційного радника Дональда Трампа з нацбезпеки – посади, що передбачає максимально тісну роботу з президентом, – є (знову-таки) вже згаданий Річард Гренелл, а також Кіт Келлог, для якого ця роль не є новою.

Нині Келлог працює в протрампівському мозковому центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

Келлог долучився і до складання чергової версії "мирного плану імені Трампа" для України.

Важливе уточнення: цей план не представляє позицію самого Трампа.

Ідея плану проста: Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, а Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. Самі ж мирні переговори мають призвести до фактичної заморозки лінії зіткнення.

До слова, співавтором цього "плану" був віцепрезидент America First Policy Institute Фред Фляйц – ще один претендент на перебування в команді Трампа з нацбезпеки, який під час кампанії був одним із його головних радників із відповідних питань.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Трамп та його команда: хто може зайняти ключові пости у новій адміністрації США.