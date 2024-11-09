Кто может получить ключевые должности в США при Трампе и как они относятся к поддержке Украины

Какой станет внешняя политика США после того, как Дональд Трамп вернется в Белый дом?

Какая-то конкретика появится только после того, как победитель выборов назовет своих кандидатов на главные внешнеполитические должности.

Определенные очертания его команды стали понятны уже сейчас.

О том, кто может занять ключевые позиции в новой администрации президента Трампа, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Трамп и его команда: кто может занять ключевые посты в новой администрации США. Далее – краткое ее изложение.

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Среди имен, которые чаще всего циркулируют среди претендентов на главу Государственного департамента в администрации Трампа, чаще всего упоминается Ричард Гренелл – один из его ближайших внешнеполитических советников.

До прихода администрации Трампа Гренелл занимался политическим консалтингом.

Причем среди его клиентов были иранцы, китайцы, а также правительство Виктора Орбана.

Трамп избрал Ричарда Гренелла послом США в Германии в сентябре 2017 года, но из-за задержки с одобрением в Сенате он отправился в Берлин только в мае 2018-го.

Там он запомнился далеко не дипломатичным и прямолинейным стилем работы: к примеру, в первые часы после вручения верительных грамот потребовал от немецких компаний выйти из Ирана, потом – угрожал вывести американские войска из ФРГ из-за строительства "Северного потока-2" и недостаточных расходов на оборону.

Сам Гренелл говорил, что глава Госдепа должен быть "жестким" и "сукиным сыном" – что ж, он вполне соответствует этой характеристике.

Хотя непосредственно украинской тематикой Гренелл не занимался, он благодаря своему статусу в команде Трампа непосредственно присутствовал на встрече последнего с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в сентябре. А перед тем он высказывал свои идеи относительно "мирного плана" для Украины: создание "автономий" на ее территории и отказ от приглашения в НАТО "в ближайшее время".

Кроме должности госсекретаря, СМИ предполагают, что Гренелл также может стать советником Трампа по национальной безопасности.

Наиболее вероятными руководителями Пентагона в администрации Трампа СМИ называют Майка Помпео и Майка Волтца.

Взгляды Помпео, пожалуй, являются наиболее проукраинскими из окружения Трампа.

Волтц, как и Помпео, выступает за дальнейшую поддержку Украины, но с упором на контроль за расходами средств американских налогоплательщиков.

Среди наиболее часто упоминаемых имен в качестве потенциального советника Дональда Трампа по нацбезопасности – должности, предполагающей максимально тесную работу с президентом, – есть (опять-таки) уже упомянутый Ричард Гренелл, а также Кит Келлог, для которого эта роль не является новой.

Сейчас Келлог работает в протрамповском мозговом центре America First Policy Institute, где выдвигал различные предложения того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.

Келлог приобщился и к составлению очередной версии "мирного плана имени Трампа" для Украины.

Важное уточнение: этот план не представляет позицию самого Трампа.

Идея плана проста: Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева. Сами же мирные переговоры должны привести к фактической заморозке линии соприкосновения.

К слову, соавтором этого "плана" был вице-президент America First Policy Institute Фред Фляйц – еще один претендент на пребывание в команде Трампа по нацбезопасности, который во время кампании был одним из его главных советников по соответствующим вопросам.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Трамп и его команда: кто может занять ключевые посты в новой администрации США.