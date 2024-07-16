Соратник Трампа, якому прогнозують топпосаду, не проти миру з "автономіями" в Україні

Річард Гренелл, якому прогнозують топпосаду у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, вважає прийнятним мирний план для завершення російсько-української війни, за якого Україна формально збереже територіальну цілісність, але з "автономіями".

Як повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда", про це він сказав під час організованого агентством обговорення на полях з’їзду республіканців у Мілуокі.

Гренелл, який був послом США в Німеччині за адміністрації Трампа, сказав, що вважає імовірним домовленість, за якої Україна формально залишиться у своїх кордонах, але з "автономними регіонами".

"Автономні регіони можуть багато що означати для багатьох людей, але ці деталі треба пропрацьовувати", – сказав Гренелл, не уточнюючи додатково, які саме окуповані Росією території України, на його думку, могли би стати такими "автономіями".

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Він також висловив думку, що Україну найближчим часом не можна запрошувати до НАТО і що "не варто брати до клубу нових людей, доки теперішні члени не платять чесний внесок", натякаючи на недостатні витрати європейських членів НАТО на оборону.

У цьому контексті він покритикував обрання експрем'єра Нідерландів Марка Рютте новим генсеком НАТО як багаторічного лідера країни, яка витрачала на оборону менше 2% ВВП.

Гренелл наголошує, що не говорить від імені Дональда Трампа, та зазначив, що не спілкувався з ним з даного питання. Проте, пише Bloomberg, його вважають дуже ймовірним кандидатом на одну із топпосад, наприклад державного секретаря, якщо Трамп переможе на виборах 2024 року, тож його міркування можуть натякати, які рішення з певних питань він може пропонувати.

Як відомо, Трамп часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити.

У ЗМІ з'являлися повідомлення, що Трамп нібито прагне підштовхувати Україну до територіальних поступок Росії задля припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував потенційний "мирний план" Трампа з примусом України до поступок агресору, та запропонував уявити репутаційні наслідки для США, якби після такого перемир’я Росія знову розв’язала війну.

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