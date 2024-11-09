ЗМІ: У Трампа готують вихід з Паризької кліматичної угоди

Перехідна команда Дональда Трампа розпочала підготовку низки указів і президентських прокламацій, пов'язаних з енергетикою та кліматом.

Про це повідомили CNN два джерела, знайомі з планами, передає "Європейська правда".

Вони включають вихід США з Паризької кліматичної угоди – про що Трамп вперше оголосив у червні 2017 року і пообіцяв зробити це ще раз протягом своєї кампанії 2024 року – скорочення державних посад і офісів, які займаються боротьбою із забрудненням у бідних громадах, а також скорочення національних пам'яток з метою збільшення обсягів буріння на державних землях, повідомили джерела.

Вперше про ці плани повідомила газета The New York Times.

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Раніше CNN повідомляв, що команда Трампа почала підготовку указів, пов'язаних з розвідкою енергоресурсів, включаючи зняття обмежень і положень, які заважають компаніям проводити буріння. Вони також планують скорочення енергетичного регулювання.

Перемога Трампа на президентських виборах у США посилила занепокоєння борців зі зміною клімату у світі.

Нагадаємо, у середу екологічні активісти облили помаранчевою фарбою частину будівлі посольства США на півдні Лондона на знак протесту проти перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Губернатор Каліфорнії і представник Демократичної партії Гевін Ньюсом заявив, що влада штату планує протистояти потенційним "незаконним діям" новообраного президента США Дональда Трампа.