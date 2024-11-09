СМИ: У Трампа готовят выход из Парижского климатического соглашения

Переходная команда Дональда Трампа начала подготовку ряда указов и президентских прокламаций, связанных с энергетикой и климатом.

Об этом сообщили CNN два источника, знакомые с планами, передает "Европейская правда".

Они включают выход США из Парижского климатического соглашения – о чем Трамп впервые объявил в июне 2017 года и пообещал сделать это еще раз в течение своей кампании 2024 года – сокращение государственных должностей и офисов, которые занимаются борьбой с загрязнением в бедных общинах, а также сокращение национальных памятников с целью увеличения объемов бурения на государственных землях, сообщили источники.

Впервые об этих планах сообщила газета The New York Times.

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Ранее CNN сообщал, что команда Трампа начала подготовку указов, связанных с разведкой энергоресурсов, включая снятие ограничений и положений, которые мешают компаниям проводить бурение. Они также планируют сокращение энергетического регулирования.

Победа Трампа на президентских выборах в СЩА усилила беспокойство борцов с изменением климата в мире.

Напомним, в среду экологические активисты облили оранжевой краской часть здания посольства США на юге Лондона в знак протеста против победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Губернатор Калифорнии и представитель Демократической партии Гэвин Ньюсом заявил, что власти штата планируют противостоять потенциальным "незаконным действиям" новоизбранного президента США Дональда Трампа.