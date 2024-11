Кліматичні активісти розпилили фарбу на посольство США в Лондоні після перемоги Трампа

Британська поліція заарештувала двох чоловіків після того, як у середу екологічні активісти облили помаранчевою фарбою частину будівлі посольства США на півдні Лондона на знак протесту проти перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Двоє учасників кампанії Just Stop Oil розбризкали помаранчеву фарбу на стіні посольства, показано на відео, розміщеному групою у соцмережі X (Twitter).

🧯 US EMBASSY PAINTED ORANGE AS WE REJECT FASCISM



This morning the world wakes to find it has slipped further into fascism as well as climate breakdown. Trump's win puts the lives of ordinary people at risk, everywhere.



Political systems that can be bought by big oil have no… pic.twitter.com/5OuFgH1B70

