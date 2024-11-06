Кліматичні активісти розпилили фарбу на посольство США в Лондоні після перемоги Трампа

Британська поліція заарештувала двох чоловіків після того, як у середу екологічні активісти облили помаранчевою фарбою частину будівлі посольства США на півдні Лондона на знак протесту проти перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Двоє учасників кампанії Just Stop Oil розбризкали помаранчеву фарбу на стіні посольства, показано на відео, розміщеному групою у соцмережі X (Twitter).

🧯 US EMBASSY PAINTED ORANGE AS WE REJECT FASCISM



This morning the world wakes to find it has slipped further into fascism as well as climate breakdown. Trump's win puts the lives of ordinary people at risk, everywhere.



Political systems that can be bought by big oil have no… pic.twitter.com/5OuFgH1B70 Реклама: November 6, 2024

"Сьогодні вранці світ прокинувся і виявив, що він ще більше скотився до фашизму та кліматичного колапсу. Перемога Трампа ставить під загрозу життя звичайних людей скрізь і всюди", – заявили в Just Stop Oil.

Столична поліція Лондона після цього повідомила, що заарештувала двох чоловіків у віці 25 і 72 років за підозрою у вандалізмі.

"Ця діяльність є вандалізмом, що видається за протест, і ми будемо продовжувати дотримуватися нульової толерантності до подібних дій", – заявив заступник помічника комісара Енді Валентайн у своїй заяві.

У 2018 році посольство США переїхало до 12-поверхової будівлі на південному березі Темзи, залишивши приміщення на Гросвенор-сквер.

Представники посольства не одразу відповіли на запит про коментарі.

За останні роки Британія стала свідком низки аналогічних екопротестів – від масових блокувань руху транспорту, спричинених протестувальниками, які піднімалися на мости чи автостради, до нападів на твори мистецтва чи історичні пам'ятки.

У липні п'ятьом активістам руху Just Stop Oil у Британії винесли тривалі тюремні строки – від чотирьох до п'яти років – за змову з метою планування протестів, які перекрили автомагістраль.