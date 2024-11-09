ЗМІ: Боррель прибув до Києва, щоб заспокоїти Україну після перемоги Трампа

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва, щоб запевнити Україну в підтримці Європи в ході першого візиту високопоставленого брюссельського посадовця після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Перемога республіканця на виборах у США викликала в Україні та Європі побоювання, що Трамп може припинити підтримку Вашингтоном боротьби Києва проти російського вторгнення.

"Послання чітке – європейці продовжуватимуть підтримувати Україну", – сказав Боррель, який має піти з посади наступного місяця, журналісту AFP, який супроводжував його.

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"Ми підтримували Україну з самого початку, і під час мого останнього візиту в Україну я передаю те ж саме повідомлення: ми будемо підтримувати вас настільки, наскільки зможемо", – зазначив він.

Під час передвиборчої кампанії Трамп поставив під сумнів збереження величезної американської військової та фінансової допомоги Україні і заявив, що може укласти швидку угоду, щоб покласти край війні.

"Ніхто точно не знає, що робитиме нова адміністрація", – сказав Боррель, зазначивши, що чинний президент Джо Байден все ще має два місяці для прийняття рішень.

"Але ми, європейці, повинні використати цю можливість для того, щоб побудувати сильнішу і об'єднану Європу, і одним із проявів того, що ми об'єднані, сильніші і здатні діяти, є наша роль у підтримці України", – додав він.

Боррель, який під час свого візиту зустрінеться з українськими високопосадовцями, заявив, що саме країни ЄС мають вирішувати, "коли і як збільшити" свою підтримку, якщо це буде потрібно.

Але він сказав, що на зустрічі лідерів ЄС в Будапешті в п'ятницю "більшість країн-членів наполягали на тій же лінії, продовжувати підтримувати Україну".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС говоритиме зі Сполученими Штатами про важливість стримування російської загрози, оскільки вона пов’язана із ситуацією в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Як писав Bloomberg, лідери ЄС на зустрічі в Будапешті в четвер обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.

Перед цим прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у радіоінтерв'ю в п'ятницю сказав, що Європа не може самостійно фінансувати "програну війну", і заявив, що США припинять свою підтримку.