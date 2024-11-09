Боррель прибыл в Киев, чтобы успокоить Украину после победы Трампа

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев, чтобы заверить Украину в поддержке Европы в ходе первого визита высокопоставленного брюссельского чиновника после победы Дональда Трампа на выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Победа республиканца на выборах в США вызвала в Украине и Европе опасения, что Трамп может прекратить поддержку Вашингтоном борьбы Киева против российского вторжения.

"Послание четкое – европейцы будут продолжать поддерживать Украину", – сказал Боррель, который должен уйти с должности в следующем месяце, журналисту AFP, который сопровождал его.

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"Мы поддерживали Украину с самого начала, и во время моего последнего визита в Украину я передаю то же самое сообщение: мы будем поддерживать вас настолько, насколько сможем", – отметил он.

Во время предвыборной кампании Трамп поставил под сомнение сохранение огромной американской военной и финансовой помощи Украине и заявил, что может заключить быстрое соглашение, чтобы положить конец войне.

"Никто точно не знает, что будет делать новая администрация", – сказал Боррель, отметив, что действующий президент Джо Байден все еще имеет два месяца для принятия решений.

"Но мы, европейцы, должны использовать эту возможность для того, чтобы построить более сильную и объединенную Европу, и одним из проявлений того, что мы объединены, сильнее и способны действовать, является наша роль в поддержке Украины", – добавил он.

Боррель, который во время своего визита встретится с украинскими чиновниками, заявил, что именно страны ЕС должны решать, "когда и как увеличить" свою поддержку, если это потребуется.

Но он сказал, что на встрече лидеров ЕС в Будапеште в пятницу "большинство стран-членов настаивали на той же линии, продолжать поддерживать Украину".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет говорить с Соединенными Штатами о важности сдерживания российской угрозы, поскольку она связана с ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как писал Bloomberg, лидеры ЕС на встрече в Будапеште в четверг обсуждали возможность продолжения военной обороны Украины, если Дональд Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.

Перед этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в радиоинтервью в пятницу сказал, что Европа не может самостоятельно финансировать "проигранную войну", и заявил, что США прекратят свою поддержку.