Ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") опинилася в епіцентрі чергового скандалу після того, як один із депутатів парламенту зізнався, що викладав на півставки у пов'язаній з Кремлем музичній академії в Москві.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Матіас Моосдорф, 59-річний віолончеліст, який є депутатом Бундестагу від східної землі Саксонія, а є новим зовнішньополітичним речником фракції "АдН", минулого тижня погодився на посаду почесного професора в Російській музичній академії імені Гнесіних у Москві на неповний робочий день.

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Академія, що фінансується Міністерством культури Росії, потрапила в заголовки газет через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, коли її співробітник виступив на концерті в чорному світшоті з літерою "Z", що символізує підтримку війни РФ.

Скандал з Моосдорфом викрив розбіжності в позиціях членів "АдН" щодо Росії, де деякі партійці високого рангу зайняли критичну позицію, тоді як інші, проросійськи налаштовані, підтримали депутата.

"Музика не знає ідеологічних кордонів", – написав Моосдорф у Facebook, додавши, що прийняття професорської посади є "знаком розуміння".

"Я хочу дати молодим людям там (в Росії) відчуття, що вони не покинуті в Європі", – зазначив Моосдорф. Він додав, що провів три дні в Москві у вересні, щоб прочитати інавгураційну лекцію, і планує повертатися туди на кілька днів щокварталу, щоб викладати камерну музику.

Однак співпраця Моосдорфа з академією привернула увагу керівництва парламентської фракції "АдН", яке обговорило це питання в понеділок.

"Росіяни є одними зі світових лідерів, коли йдеться про класичну музику... однак це також має політичну складову", – сказав Бернд Бауманн, член комітету парламентської фракції. Він додав, що професорська посада в Росії повинна оцінюватися інакше, ніж "професорська посада десь за кордоном".

"Ми бачимо тут проблему, і дискусія йде в цьому напрямку", – сказав Бауманн.

В офісі співлідерки партії Аліси Вайдель повідомили політіко, що ніхто не був у захваті від професорської посади свого колеги.

За інформацією німецького видання t-media, "АдН" заборонила Моосдорфу брати участь у двох запланованих поїздках: до Японії та Катару, а також порадила йому відмовитися від професорської посади. Джерело в партійних колах "АдН" підтвердило це виданню на умовах анонімності.

Між тим, лідер "АдН" в Саксонії Йорг Урбан привітав Моосдорфа з новою посадою.

"Я радий, що наша "АдН" має таких послів миру, як ви. Росія не є нашим ворогом. Росіяни не є нашими ворогами. Нам знову потрібні нормальні відносини з Росією. А музика – це прекрасний міст дружби", – написав він у своєму дописі на Facebook.

Депутат Європарламенту від німецької фракції "АдН" Арно Баузер також висловив підтримку Моосдорфу.

"Матіас Моосдорф – всесвітньо відомий музикант. Як член Європейського парламенту, а також член німецької партії "АдН", я дуже радий, що є такі політики, як пан Моосдорф, у яких є життя поза політичною діяльністю, і які діляться своїми культурними здібностями, щоб підтримати людей в інших країнах. Набагато краще доставляти музичні книги в Росію, ніж поставляти зброю в Україну", – написав Бауземер у заяві, якою поділився з виданням.

Моосдорф замістив на посаді скандального члена "АдН" Петра Бистроня, у якого почались проблеми після відкриття проти нього розслідування за відмиванні коштів та причетність до російської операції впливу.

Інший політик "АдН" нещодавно потрапив у скандал через інформацію, що він має прихований цибулевий бізнес у Білорусі і там працюють політв’язні режиму Лукашенка.