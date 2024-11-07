ЗМІ: "АдН" виключає трьох ймовірних причетних до праворадикального угрупування

Ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини" заявила у середу, 6 листопада, що виключає трьох людей, яких заарештували за підозрою у приналежності до ультраправого бойового угрупування.

Про це повідомило видання DW із посиланням на заяву партії та проінформованих співрозмовників у правоохоронних органах, передає "Європейська правда".

В "Альтернативі для Німеччини" заявили, що "швидко виключають" трьох осіб, заарештованих за підозрою у приналежності до "Саксонських сепаратистів" – ультраправого бойового угруповання.

Як відомо, арешти відбулися в Лейпцигу та його околицях, в столиці Саксонії Дрездені, в окрузі Мейсен, а також у польському прикордонному місті Зґожелець.

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У вівторок, 5 листопада, слідчий суддя у місті Карлсруе видав ордер на досудове утримання під вартою шістьох підозрюваних.

Зазначається, що один із заарештованих – працівник офісу депутата земельного парламенту від "АдН" Александра Візнера, який одразу ж звільнив його з роботи.

Підозрюваний отримав травму щелепи під час арешту, повідомили журналістам співрозмовники в органах безпеки, і зараз перебуває на лікуванні в лікарні.

Фото: DW

Інший обвинувачений, заарештований у Польщі, має постати перед слідчим суддею Федерального суду в Карлсруе після його переведення.

Як зазначили журналісти, після арештів лідер "Альтернативи для Німеччини" Йорг Урбан заявив, що планує виключити трьох членів партії, яких підозрюють у приналежності до угрупування.

"АдН" відкидає будь-яку форму насильства в політичних дебатах. Навіть підготовка до можливих актів насильства або повстань є неприйнятною", – цитують журналісти його слова.

Також зазначається, що партія заявила, що рішення виконавчого комітету про виключення членів партії було одноголосним, але це рішення ще має бути розглянуте державним арбітражним судом.

Журналісти додали, що співлідери партії Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла у своїй заяві заявили, що підтримують виключення.

Німецькі ЗМІ писали, що "Саксонські сепаратисти" – це група з 15-20 людей, ідеологія якої характеризується расистськими та антисемітськими ідеями.

Стверджується, що для них не існує жодних сумнівів у тому, що Німеччину чекає "крах" і що держава і суспільство розпадуться в певний день.

У вересні повідомляли, що політики з осередку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у федеральній землі Бранденбург провели таємну зустріч, на якій обговорювали "зміну режиму" в Німеччині і революцію правих.

У жовтні у Берліні та землі Бранденбург пройшла серія обшуків у осіб, яких вважають ультраправими екстремістами.