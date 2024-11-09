Немецкие "Зеленые" предлагают стратегию постепенного запрета "Альтернативы для Германии"

Несколько депутатов Бундестага от Партии зеленых предлагают поэтапный подход к возможному запрету ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ").

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В предложении, которое они планируют подать в парламент, они требуют, по информации издания, чтобы президент Бундестага Бербель Бас сначала поручила экспертам оценить перспективы успешности запрета.

В то же время, федеральное правительство попросят предоставить все материалы, которые есть в его распоряжении, а также в распоряжении таких органов, как Федеральное ведомство по вопросам защиты конституции. Лишь после завершения этой проверки можно будет подать заявление о запрете "АдН".

Реклама:

Заявление написали политики "Зеленых" Ренате Кюнаст и Лукас Беннер, а также парламентский менеджер фракции в Бундестаге Ирен Михалич. Сейчас они ищут дальнейших сторонников вне партийных границ.

Предложение также направлено против более далеко идущей инициативы группы, возглавляемой депутатом Бундестага от ХДС и бывшим комиссаром по делам Восточной Европы Марко Вандервицем. Они настаивают на скорейшем обращении в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ с требованием объявить "АдГ" неконституционной и запретить ее. Вандервиц считает, что его курс подтверждается арестом нескольких подозреваемых в терроризме, в том числе трех членов "АдГ". Теперь он и его коллеги хотят как можно быстрее инициировать процедуру запрета в Бундестаге.

Кюнаст считает такой подход слишком смелым. "Мы должны сначала изучить доказательства и убедиться, что заявление о запрете является обоснованным, – сказала она в интервью Spiegel. "В противном случае мы рискуем, что судебный процесс в Карлсруэ провалится", – отметила политик. Кюнаст сказала, что в ее глазах "АдГ" является однозначно правоэкстремистской и антидемократической партией. Однако не так легко доказать, что она является неконституционной и поэтому может быть запрещена.

В представлении, которое зеленые Кюнаст, Михалич и Беннер хотят подать в Бундестаг, отмечается: "Юридические требования для запрета партии справедливо высоки". Запрет партий является "самым острым и, к тому же, обоюдоострым оружием демократического правового государства".

Федеральное ведомство по вопросам защиты конституции уже несколько лет наблюдает за "АдГ" как за "подозрительной" правоэкстремистской партией. В этом году ведомство планирует решить, классифицировать ли партию как "доказанную экстремистскую" по всей стране.

Но даже этот шаг, предупреждают "зеленые" политики в своем ходатайстве, "не обеспечит выполнение гораздо более строгих требований для запрета партии". Поэтому правильным путем является "получение материалов для тщательного изучения уже сейчас", а затем принятие решения по заявлению о запрете "АдН" "на основе обоснованной оценки".

Однако сбор и проверка материалов требует времени и "не может быть завершена в течение этого законодательного периода", – говорится в заявлении. Досрочные выборы еще больше увеличили это временное давление.

Напомним, в октябре "Альтернатива для Германии" оказалась в эпицентре очередного скандала после того, как один из депутатов парламента признался, что преподавал на полставки в связанной с Кремлем музыкальной академии в Москве.