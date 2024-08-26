Лідеру опозиції Польщі "важко уявити" жінку-кандидата в президенти

Президент найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський назвав критерії для майбутнього кандидата в президенти від політсили, виключивши можливість номінування жінки.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Качинський сказав в інтерв’ю польському Radio Maryja.

За словами президента "ПіС", "на даний момент, у час війни, нам здається, що жінка не мала б багато шансів" стати президентом Польщі, і йому "важко навіть уявити собі модель жінки, яка могла б бути кандидатом".

"З чоловіком зрозуміло – він має бути молодим, високим, імпозантним, красивим. Виборці ставлять високі вимоги до іміджу. Він повинен мати сім'ю. Він повинен добре знати англійську мову. В ідеалі – дві мови… Він повинен мати міжнародну популярність. Це має бути людина, для якої світ не є чимось чужим, яка бувала на конференціях, лекціях", – розповів він.

Реклама:

Качинський відмовився говорити, яких саме кандидатів розглядає "Право і справедливість". Він, однак, прокоментував можливість висунення колишнього прем’єра Матеуша Моравецького – який, за неофіційними даними, має такі амбіції.

"Матеуш Моравецький обтяжений тим, що був прем'єр-міністром і ухвалював складні рішення. Це дає йому певні шанси на вихід до другого туру, але перемога в ньому була б результатом якогось дива", – вважає лідер "ПіС".

Вибори президента Польщі відбудуться навесні 2025 року. Чинний президент Анджей Дуда перебуває на посаді другий термін і не зможе балотуватися.

Один із можливих кандидатів "Громадянської коаліції", яка нині перебуває при владі, та один із потенційних фаворитів цих виборів – чинний мер Варшави Рафал Тшасковський.

Читайте детально: Мер із президентськими амбіціями: хто може очолити Польщу після Анджея Дуди.