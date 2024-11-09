Правящая партия Польши проведет праймериз, чтобы определиться с кандидатом в президенты

Правящая в Польше "Гражданская коалиция" проведет праймериз, чтобы определиться со своим кандидатом в президенты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Праймериз должны решить, кто из политиков – глава МИД Радослав Сикорский или мэр Варшавы Рафал Тшасковский – станет кандидатом в президенты от "Гражданской коалиции".

Радослав Сикорский сообщил, что праймериз, как ожидается, состоятся в конце этого месяца.

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По словам главы МИД, кандидат будет определен путем голосования членов "Гражданской коалиции".

"Я надеюсь на рыцарский поединок" с Рафалом Тшасковским", – сказал Сикорский.

"Рафал Тшасковский, ввиду появления второго кандидата, попросил провести праймериз в "Гражданской коалиции". Все согласились, что это очень хорошая и очень почетная идея", – сообщил Цезарий Томчик, заместитель председателя „Гражданской платформы", которая составляет основу „Гражданской коалиции".

Напомним, лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о намерениях объявить кандидата в президенты от партии во второй половине ноября.

Ранее Качиньский говорил, что ему "трудно представить" женщину-кандидата, а мужчина должен быть "молодым, высоким, импозантным, красивым".

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