Дуда закликав уряд Грузії продемонструвати готовність до нових виборів

У суботу, 30 листопада, президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову зі своєю грузинською колегою Саломе Зурабішвілі на тлі нещодавнього рішення "Грузинської мрії" призупинити процес вступу країни до Європейського Союзу та закликав проявити готовність до призначення нових виборів в країні.

Про це повідомили у канцелярії польського президента, передає "Європейська правда".

Як зазначили у канцелярії Дуди, у суботу, 30 листопада, польський президент поспілкувався із Зурабішвілі.

Вони обговорили ситуацію в Грузії після нещодавнього рішення уряду про призупинення переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року.

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Під час розмови Дуда закликав уряд Грузії проявити стриманість і розсудливість, прислухатися до голосу своїх громадян і відмовитися від рішень, які суперечать їхній волі.

Також він наголосив на важливості демонстрації відкритості у з'ясуванні всіх сумнівів щодо перебігу нещодавніх парламентських виборів і готовність призначити нові вибори, які будуть вільні від будь-яких сумнівів і підозр.

Зазначається, що Дуда послідовно підтримує давні прагнення грузинського народу стати частиною Європейського Союзу. Ця мета закріплена в Конституції Грузії і, за усіма опитуваннями, підтримується переважною більшістю грузинського суспільства.

"Рішення тбіліського уряду про повне призупинення переговорів про вступ, що де-факто означає заморожування відносин з ЄС, є болючим ударом по цих прагненнях і завдає дуже серйозної шкоди як Грузії, так і Європейському Союзу", – акцентували у канцелярії польського президента.

У Польщі вважають, що цей радикальний крок, який явно відповідає інтересам Росії, суперечить передвиборчим деклараціям "Грузинської мрії", а отже, має ознаки фальсифікації виборів.

29 листопада Міністерство закордонних справ Польщі висловило розчарування рішенням партії "Грузинська мрія" зупинити процес вступу до Європейського Союзу.

Напередодні Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів" в країні.

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