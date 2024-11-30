Президентка Грузії, що підтримала протести, відмовилася йти з посади після завершення мандату

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів" в країні.

Звернення Зурабішвілі до грузинського народу наводить телеканал Pirveli, повідомляє "Європейська правда".

Своє рішення вона аргументувала тим, що наразі в Грузії "немає легітимного парламенту", який міг би обрати її наступника.

"Мій мандат діятиме доти, доки не буде законно обраний парламент, який законно обере когось замість мене. Я з вами і буду", – сказала Зурабішвілі.

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Вона також додала, що завтра проведе зустріч з представниками громадськості і політичними партіями.

"Разом ми керуємо політичним процесом, яким керуєте ви зовні, на вулиці та в різних сферах суспільства. Разом ми виконаємо роботу, уявимо майбутнє, якого незабаром досягнемо завдяки новим виборам", – підкреслила Зурабішвілі.

Термін повноважень Зурабішвілі закінчується в грудні 2024 року. Її наступника вперше мають обирати не прямим голосуванням, а колегією із 300 осіб, до якої увійдуть 150 депутатів парламенту, 20 представників Верховної ради Абхазії, 21 представник Верховної ради Аджарії та 109 делегатів від місцевих органів самоврядування.

Партія влади Грузії "Грузинська мрія" висунула кандидатом в президенти колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі.

Також варто зазначити, що грузинська опозиція не визнає результати парламентських виборів, на яких, за офіційними даними, перемогла партія влади "Грузинська мрія", і бойкотує роботу парламенту нового скликання.

У суботу в Грузії поновились протести проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу.

Протести проходять на кількох локаціях у Тбілісі, зокрема поблизу грузинського парламенту та біля будівлі "Першого каналу Грузії".

Крім Тбілісі, акції протесту відбуваються в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі та Телаві – також демонстрації заплановано у Кварелі та Гурджаані.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".