МЗС Польщі заявило, що й надалі підтримуватиме проєвропейські прагнення грузинів

Міністерство закордонних справ Польщі висловило розчарування рішенням партії "Грузинська мрія" зупинити процес вступу до Європейського Союзу.

Про це відомство написало у себе в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, Польща і надалі підтримуватиме проєвропейські прагнення народу.

"МЗС висловлює розчарування у зв'язку з рішенням грузинської влади призупинити переговори про початок переговорів про вступ до ЄС", – йдеться у дописі.

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Також польське МЗС закликало грузинську владу не застосовувати насильство проти мирних протестів.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств.

Президентка Саломе Зурабішвілі після того заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі та читайте у статті Євроінтеграція? Дякуємо, не треба! Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції.