Когенераційні установки, надані США, допомогли трьом областям після удару РФ

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало Україні когенераційні установки, які допомогли забезпечити теплом та водою тисячі мешканців громад у трьох областях.

Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як зазначила Брінк, внаслідок атак Росії 28 листопада 1 мільйон людей в Україні залишились без тепла та електроенергії напередодні зими.

Відтак, за її інформацією, когенераційні установки, надані USAID, допомогли забезпечити теплом та водою тисячі мешканців громад у Волинській, Хмельницькій та Рівненській областях.

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Фото: Х

Нагадаємо, у ніч проти 28 листопада Росія здійснила масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на українську енергетику: протиповітряна оборона знищила 76 крилатих ракет, три керовані авіаційні ракети та 35 дронів зі 188 ворожих цілей.

На початку жовтня США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передали Україні партію матеріалів для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.

29 листопада писали, що за підтримки USAID Дитячий фонд ООН UNICEF забезпечив одну із сільських громад у Харківській області котельнею.