Когенерационные установки, предоставленные США, помогли трем областям после удара РФ

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило Украине когенерационные установки, которые помогли обеспечить теплом и водой тысячи жителей общин в трех областях.

Об этом сообщила посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как отметила Бринк, в результате атак России 28 ноября 1 миллион человек в Украине остались без тепла и электроэнергии накануне зимы.

Поэтому, по ее информации, когенерационные установки, предоставленные USAID, помогли обеспечить теплом и водой тысячи жителей общин в Волынской, Хмельницкой и Ровенской областях.

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Фото: Х

Напомним, в ночь на 28 ноября Россия осуществила массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергетику: противовоздушная оборона уничтожила 76 крылатых ракет, три управляемые авиационные ракеты и 35 дронов из 188 вражеских целей.

В начале октября США через Агентство США по международному развитию (USAID) передали Украине партию материалов для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

29 ноября писали, что при поддержке USAID Детский фонд ООН UNICEF обеспечил одну из сельских общин в Харьковской области котельной.