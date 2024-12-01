Каллас засудила дії "Грузинської мрії" та пригрозила наслідками з боку ЄС

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас засудила рішення "Грузинської мрії" призупинити процес вступу країни до ЄС та насильство проти протестувальників.

Про це вона написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як заявила Каллас – у ЄС підтримують грузинський народ та його вибір європейського майбутнього.

"Ми засуджуємо насильство проти протестувальників і шкодуємо про сигнали правлячої партії не продовжувати шлях Грузії до ЄС і відступ від демократії в країні", – акцентувала вона.

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Каллас наголосила, що такі дії матимуть прямі наслідки з боку ЄС.

Як відомо, у неділю, 1 грудня, Каллас разом із комісаркою з розширення Мартою Кос та президентом Європейської ради Антоніу Кошта перебуває у Києві.

Зазначимо, внаслідок такого рішення "Грузинської мрії" США призупинили стратегічне партнерство з Грузією після рішення "Грузинської мрії" призупинити процес вступу країни до Європейського Союзу.

У ніч проти 1 грудня грузинським силовикам не вдалося розігнати протестувальників у Тбілісі, які третю ніч поспіль виступали проти керівної партії "Грузинська мрія".

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".