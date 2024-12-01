Каллас осудила действия "Грузинской мечты" и пригрозила последствиями со стороны ЕС

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас осудила решение "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления страны в ЕС и насилие против протестующих.

Об этом она написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как заявила Каллас – в ЕС поддерживают грузинский народ и его выбор европейского будущего.

"Мы осуждаем насилие против протестующих и сожалеем о сигналах правящей партии не продолжать путь Грузии в ЕС и отступление от демократии в стране", – акцентировала она.

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Каллас подчеркнула, что такие действия будут иметь прямые последствия со стороны ЕС.

Как известно, в воскресенье, 1 декабря, Каллас вместе с комиссаром по расширению Мартой Кос и президентом Европейского совета Антониу Кошта находится в Киеве.

Отметим, в результате такого решения "Грузинской мечты" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией после решения "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления страны в Европейский Союз.

В ночь на 1 декабря грузинским силовикам не удалось разогнать протестующих в Тбилиси, которые третью ночь подряд выступали против правящей партии "Грузинская мечта".

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".