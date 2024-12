Силовикам не вдалося розігнати людей, протест у Тбілісі триває

У ніч проти 1 грудня грузинським силовикам не вдалося розігнати протестувальників у Тбілісі, які третю ніч поспіль виступають проти керівної партії "Грузинська мрія".

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на News Georgia.

Як пише агентство, у ніч проти 1 грудня люди використовували проти спецпризначенців багатоствольний феєрверк.

З вечора 30 листопада силовики атакували мітингувальників газовими "гранатами".

Riot police have deployed water cannons to disperse protesters behind parliament. 🔴 Live updates: https://t.co/qyb8gyYT9V pic.twitter.com/jn5liskzmQ

Зазначається, що люди розбивали вітрини, щоб знайти укриття й уникнути задухи, а згодом учасники акції протесту почали використовувати піротехніку.

#Tbilisi Now: Barricades have been erected to block riot police and special forces from coming from Liberty Square pic.twitter.com/aA4Lz9d0eQ