Силовикам не вдалося розігнати людей, протест у Тбілісі триває
Новини — Неділя, 1 грудня 2024, 09:13 —
У ніч проти 1 грудня грузинським силовикам не вдалося розігнати протестувальників у Тбілісі, які третю ніч поспіль виступають проти керівної партії "Грузинська мрія".
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на News Georgia.
Як пише агентство, у ніч проти 1 грудня люди використовували проти спецпризначенців багатоствольний феєрверк.
З вечора 30 листопада силовики атакували мітингувальників газовими "гранатами".
Riot police have deployed water cannons to disperse protesters behind parliament.– OC Media (@OCMediaorg) November 30, 2024
🔴 Live updates: https://t.co/qyb8gyYT9V pic.twitter.com/jn5liskzmQ
Зазначається, що люди розбивали вітрини, щоб знайти укриття й уникнути задухи, а згодом учасники акції протесту почали використовувати піротехніку.
#Tbilisi Now: Barricades have been erected to block riot police and special forces from coming from Liberty Square pic.twitter.com/aA4Lz9d0eQ– Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) November 30, 2024
Як пише Эхо Кавказа, поранення отримав фоторепортер Суспільного мовника та Reuters Іраклій Геденидзе. Йому в ногу, ймовірно, влучив піротехнічний пристрій.
Зазначається, що станом на 09:00 за місцевим часом мітинг продовжується.
Напередодні Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів" в країні.
У суботу, 30 листопада, в Грузії поновились протести проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу.
Протести проходять на кількох локаціях у Тбілісі, зокрема поблизу грузинського парламенту та біля будівлі "Першого каналу Грузії".
Крім Тбілісі, акції протесту відбуваються в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі та Телаві – також демонстрації заплановано у Кварелі та Гурджаані.
Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".