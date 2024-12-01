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Силовикам не вдалося розігнати людей, протест у Тбілісі триває

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Новини — Неділя, 1 грудня 2024, 09:13 — Уляна Кричковська

У ніч проти 1 грудня грузинським силовикам не вдалося розігнати протестувальників у Тбілісі, які третю ніч поспіль виступають проти керівної партії "Грузинська мрія". 

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на News Georgia.

Як пише агентство, у ніч проти 1 грудня люди використовували проти спецпризначенців багатоствольний феєрверк.

З вечора 30 листопада силовики атакували мітингувальників газовими "гранатами".

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Зазначається, що люди розбивали вітрини, щоб знайти укриття й уникнути задухи, а згодом учасники акції протесту почали використовувати піротехніку.

Як пише Эхо Кавказа, поранення отримав фоторепортер Суспільного мовника та Reuters Іраклій Геденидзе. Йому в ногу, ймовірно, влучив піротехнічний пристрій.

Зазначається, що станом на 09:00 за місцевим часом мітинг продовжується.

Напередодні Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів" в країні.

У суботу, 30 листопада, в Грузії поновились протести проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу.

Протести проходять на кількох локаціях у Тбілісі, зокрема поблизу грузинського парламенту та біля будівлі "Першого каналу Грузії".

Крім Тбілісі, акції протесту відбуваються в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі та Телаві – також демонстрації заплановано у Кварелі та Гурджаані.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".

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Грузія інциденти
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