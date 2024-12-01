Вибори в Ірландії: правоцентристи на шляху до утримання уряду

Ірландські правоцентристські партії "Фіанна Файл" і "Фіне Гел", які нині входять до складу коаліційного уряду, за результатами голосування в третині округів перебувають на шляху до збереження влади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTÉ.

За підсумками підрахунку результатів у 51 окрузі в Ірландії більшість місць – 27 – відходить до двох правоцентристських партій. Ліві націоналісти із "Шинн Фейн", які виступають за воззʼєднання острова Ірландія в межах однієї держави, отримують 10 мандатів.

Порівняно велика кількість ірландських парламентарів – наразі 7 – уже обрались як незалежні.

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Майбутній парламент Ірландії матиме 174 депутати – найбільшу кількість за понад столітню історію незалежності країни, що повʼязане зі зростанням населення. Щоб отримати більшість і сформувати коаліційний уряд, партія або партії повинні мати мінімум 88 місць на двох.

Екзитполи показували, що "Фіанна Файл" на чолі з нинішнім віцепремʼєром Міхолом Мартіном здобуде найбільшу кількість голосів, а "Фіне Гел" на чолі з чинним премʼєром Саймоном Гаррісом – друге.

Хоча "Шинн Фейн" має бути на третьому місці, обидві партії коаліції виключали можливість участі лівих націоналістів в уряді. Тому оглядачі в Ірландії прогнозують тривалі дискусії про формування більшості.

Новий парламент Ірландії має зібратися на перше засідання 18 грудня, але через тривалість коаліційних переговорів очікується, що новий уряд буде сформовано не раніше нового року.

Остаточні результати дострокових парламентських виборів очікуються на початку грудня. Їх премʼєр Ірландії ініціював на тлі щедрих соціальних виплат, сподіваючись покращити результат своєї "Фіне Гел".

Однак кампанія, сповнена помилок для його партії, кульмінацією якої на минулих вихідних став вірусний ролик, де Гарріс йде від розлюченої доглядальниці, коштувала їм передвиборчого лідерства.