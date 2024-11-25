Партія прем’єра Ірландії втратила за два тижні чверть підтримки і сповзла на третє місце

Партія прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса "Фіне Гел" скотилася на третє місце після втрати чверті підтримки менш ніж за два тижні.

Про це свідчать результати опитування Ipsos B&A для Irish Times, передає "Європейська правда".

Підтримка "Фіне Гел" впала до 19% з 25%, як показало опитування. Головний коаліційний партнер "Фіне Гел", партія "Фіанна Файл", піднялася на два пункти, до 21% в той час, як опозиційна партія "Шинн Фейн" піднялася на один пункт, до 20%.

Опитування відбулося після низки помилок, яких припустився Гарріс під час виборчої кампанії, зокрема коли він обірвав розмову з працівницею сфери догляду, яка скаржилася на те, що проблеми сфери ігноруються. Цей відеозапис став вірусним.

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Fine Gael leader Simon Harris was approached during a canvass this evening by a woman who says she is a carer, and who said she believes the Government has "done nothing for us" | follow live: https://t.co/eUoCK3Qb5Y pic.twitter.com/MXiN9b60Ke – RTÉ News (@rtenews) November 22, 2024

Опитування проводилося з середи по суботу, тому не повністю враховує інцидент, що стався у п'ятницю ввечері, за який Гарріс був змушений публічно перепросити.

Дві з трьох основних партій повинні будуть об'єднатися, щоб сформувати коаліційний уряд, але найбільш вірогідними партнерами вважаються "Фіне Гел" і "Фіанна Файл", оскільки вони обидві пообіцяли керувати країною без "Шинн Фейн".

Інше опитування, проведене в неділю, показало, що "Фіне Гел" впала на 4 пункти, до 22%, а "Фіанна Файл" і "Шинн Фейн" отримали по 20%.

Дострокові вибори в Ірландії відбудуться 29 листопада.

Ще в жовтні стало зрозуміло, що вибори будуть у листопаді або на початку грудня, оскільки прем’єр-міністр заявив, що хоче проводити їх цього року, а не чекати наближення кінця каденції у березні.

38-річний Гарріс прагне зберегти 14-річне перебування при владі своєї політсили, "Фіне Гел", яку очолив у квітні цього року – після несподіваної відставки прем’єра Лео Варадкара.