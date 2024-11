Партія прем’єра Ірландії втратила за два тижні чверть підтримки і сповзла на третє місце

Партія прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса "Фіне Гел" скотилася на третє місце після втрати чверті підтримки менш ніж за два тижні.

Про це свідчать результати опитування Ipsos B&A для Irish Times, передає "Європейська правда".

Підтримка "Фіне Гел" впала до 19% з 25%, як показало опитування. Головний коаліційний партнер "Фіне Гел", партія "Фіанна Файл", піднялася на два пункти, до 21% в той час, як опозиційна партія "Шинн Фейн" піднялася на один пункт, до 20%.

Опитування відбулося після низки помилок, яких припустився Гарріс під час виборчої кампанії, зокрема коли він обірвав розмову з працівницею сфери догляду, яка скаржилася на те, що проблеми сфери ігноруються. Цей відеозапис став вірусним.

Fine Gael leader Simon Harris was approached during a canvass this evening by a woman who says she is a carer, and who said she believes the Government has "done nothing for us" | follow live: https://t.co/eUoCK3Qb5Y pic.twitter.com/MXiN9b60Ke