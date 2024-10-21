В Ірландії будуть дострокові вибори в парламент

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підтвердив, що в країні відбудуться дострокові загальні вибори – орієнтовно до кінця 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

За словами Гарріса, три коаліційні партії ірландського уряду мають намір узгодити часовий період для проведення виборів, аби парламент чинного скликання ухвалив усі необхідні закони, насамперед бюджет на 2025 рік.

Серед інших законодавчих ініціатив він згадав законопроєкт про фінанси, який передбачає зниження податків, оголошене в проєкті бюджету, а також встановлення нових цілей у сфері житлового будівництва.

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"Я очікую, що вибори відбудуться у 2024 році", – зазначив прем’єр Ірландії.

Як зазначає The Irish Times, найбільш імовірними датами проведення загальних виборів у Ірландії вважають 22 або 29 листопада з огляду на особливості ухвалення бюджетного законодавства.

Нинішня урядова коаліція, яка складається з правоцентристської "Фіне Гел", центристської "Фіанна Файл" та "Зелених", обговорювала варіант дострокових виборів, які мали б відбутись до березня 2025 року.

Метою виборів мало б бути недопущення до влади лівих націоналістів із "Шинн Фейн", які минулого року суттєво наростили популярність. Але під тиском скандалів рейтинг політсили помітно просів.

Правоцентристи з "Фіне Гел" сподіваються покращити свої позиції після зміни керівництва навесні 2024 року: прем’єр-міністр і лідер партії Лео Варадкар тоді оголосив про відставку після невдалої спроби реформувати конституцію.