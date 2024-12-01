Выборы в Ирландии: правоцентристы на пути к удержанию правительства

Ирландские правоцентристские партии "Фианна Файл" и "Финэ Гэл", которые сейчас входят в состав коалиционного правительства, по результатам голосования в трети округов находятся на пути к сохранению власти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTÉ.

По итогам подсчета результатов в 51 округе в Ирландии большинство мест – 27 – отходит к двум правоцентристским партиям. Левые националисты из "Шинн Фейн", которые выступают за воссоединение острова Ирландия в пределах одного государства, получают 10 мандатов.

Сравнительно большое количество ирландских парламентариев – пока 7 – уже избрались как независимые.

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Будущий парламент Ирландии будет иметь 174 депутата – наибольшее количество за более чем столетнюю историю независимости страны, что связано с ростом населения. Чтобы получить большинство и сформировать коалиционное правительство, партия или партии должны иметь минимум 88 мест на двоих.

Экзитполы показывали, что "Фианна Файл" во главе с нынешним вице-премьером Михолом Мартином получит наибольшее количество голосов, а "Фине Гэл" во главе с действующим премьером Саймоном Гаррисом – второе.

Хотя "Шинн Фейн" должна быть на третьем месте, обе партии коалиции исключали возможность участия левых националистов в правительстве. Поэтому обозреватели в Ирландии прогнозируют длительные дискуссии о формировании большинства.

Новый парламент Ирландии должен собраться на первое заседание 18 декабря, но из-за длительности коалиционных переговоров ожидается, что новое правительство будет сформировано не раньше нового года.

Окончательные результаты досрочных парламентских выборов ожидаются в начале декабря. Их премьер Ирландии инициировал на фоне щедрых социальных выплат, надеясь улучшить результат своей "Фине Хел".

Однако кампания, полная ошибок для его партии, кульминацией которой на прошлых выходных стал вирусный ролик, где Харрис уходит от разъяренной сиделки, стоила им предвыборного лидерства.