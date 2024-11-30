У Косові пройшли арешти на тлі атаки на ключовий канал, що живить електростанції
У Косові поліція провела арешти після вибуху на каналі, яким подають воду на дві головні електростанції країни.
Про це заявив прем’єр-міністр Косова Альбін Курті, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Раніше Приштина назвала цей інцидент "терористичним актом" з боку сусідньої Сербії.
"Поліція провела рейди. Є арешти", – сказав Курті журналістам із місця подій у районі Зубін Поток на півночі країни.
Він також повторив твердження про те, що за напад відповідальні елементи в Сербії.
Курті сказав, що сказав, що поліція знайшла докази і що всі причетні "постануть перед судом".
Подробиць про арешти прем’єр Косова не навів. Очевидець розповів Reuters, що бачив, як спеціальні поліцейські сили проводили рейди на півночі Косова.
Як повідомлялося, канал у Косові, що живить дві електростанції, які виробляють більшу частину електроенергії в країні, був пошкоджений вибухом, який прем'єр-міністр назвав "терористичною атакою" з боку сусідньої Сербії.
Своєю чергою Сербія відкидає звинувачення на свою адресу з боку Косова.