Вучич обещает Косово помощь с расследованием взрыва на ключевом канале

Президент Сербии Александар Вучич заявил о непричастности его страны к взрыву в частично признанном Косово, который привел к перебоям в водоснабжении, и пообещал помочь с расследованием инцидента.

Слова Вучича в воскресенье, 1 декабря, цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Сербский президент подчеркнул, что его страна поможет в расследовании взрыва в Косово, который повредил канал, питающий две электростанции страны.

"Выяснение правды в интересах нашей страны. Мы готовы поделиться информацией со всеми, даже с Приштиной", – добавил он.

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Вучич повторил, что Сербия не имеет никакого отношения к взрыву, и обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в использовании этого инцидента для укрепления своей власти на севере страны, где проживает сербское большинство.

Как сообщалось, канал в Косово, питающий две электростанции, которые производят большую часть электроэнергии в стране, был поврежден взрывом.

Косовский премьер-министр Курти назвал инцидент "террористической атакой" со стороны соседней Сербии. А полиция Косово арестовала восемь человек и изъяла оружие и взрывчатку во время рейдов в связи со взрывом.

Инцидент разжег давнюю напряженность в отношениях между Приштиной и Белградом: последний не признает независимость Косово, провозглашенного в 2008 году.