Мітингувальники повернули світлини постраждалих на "йолку" у Тбілісі

У Тбілісі мітингувальники повернули на новорічну "йолку" перед парламентом Грузії гасла та портрети демонстрантів, які постраждали під час протестів.

Про це повідомляє NewsGeorgia, передає "Європейська правда".

Як розповіло видання, муніципальна новорічна ялинка перед парламентом Грузії в ніч проти вівторка, 10 грудня, знову змінилася.

Протестувальники повернули на неї гасла і портрети демонстрантів, які постраждали під час розгонів і затримань.

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Як відомо, у ніч проти 9 грудня, співробітники комунальних служб зняли з новорічної ялинки світлини співробітників грузинських ЗМІ, які постраждали під час розгонів акцій протесту або на яких цілеспрямовано нападали силовики чи "тітушки".

Зазначимо, у Тбілісі міській владі не вдалося до кінця зібрати новорічну ялинку, яку встановлюють на місці масових протестів грузинських євромайданівців – на проспекті Руставелі біля парламенту.

Відтак, верхня частина була "одягнена" в штучні гілки, а на нижній – "прикраси" мітингувальників. Каркас ялинки був обвішаний прапорами Грузії, ЄС, України та США, а також – фотографіями співробітників грузинських ЗМІ, які постраждали під час розгонів акцій протесту або на яких цілеспрямовано нападали силовики чи "тітушки".

Нагадаємо, під час Революції гідності в Україні влада теж почала встановлювати новорічну ялинку на Майдані Незалежності, де збирались протестувальники. Але встановлення довелось зупинити через події Євромайдану.

Недоспоруджений каркас ялинки простояв до серпня 2014 року та став символом протестів. Ялинку назвали "йолка" через обмовку тогочасного президента Віктора Януковича.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".