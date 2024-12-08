У Тбілісі протестувальники "прикрасили" прапором України "йолку"

У Тбілісі міській владі не вдалося до кінця зібрати новорічну ялинку, яку встановлюють на місці масових протестів грузинських євромайданівців – на проспекті Руставелі біля парламенту.

Про це повідомив портал SOVA, пише "Європейська правда".

Новорічну ялинку на проспекті Руставелі представники компанії "ТбілСервіс груп" почали встановлювати у ніч на неділю, коли біля парламенту не стояли учасники акції протесту. Однак протестувальники повернулися ввечері 8 грудня.

Співробітникам не вдалося зібрати повне оздоблення новорічної ялинки. У якийсь момент поліцейські створили кордон біля ялинки.

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Тепер верхня частина "одягнена" в штучні гілки, а на нижній – "прикраси" мітингувальників. Каркас ялинки обвішений прапорами Грузії, ЄС, України та США, а також – фотографіями співробітників грузинських ЗМІ, які постраждали під час розгонів акцій протесту або на яких цілеспрямовано нападали силовики чи "тітушки".

Мер Тбілісі Каха Каладзе повторив, що новорічну ялинку обов'язково буде приведено у відповідний вигляд. Генсек партії "Грузинська мрія" повідомив, що новорічним слоганом 2024 року грузинської столиці стали слова: "Тбілісі – місто, сповнене перемог".

Він пояснив, що ідея слогану зумовлена спортивними перемогами – і не тільки, – які об'єднали грузинське суспільство, подарувавши "велику радість".

Нагадаємо, під час Революції гідності в Україні влада теж почала встановлювати новорічну ялинку на Майдані Незалежності, де збирались протестувальники. Але встановлення довелось зупинити через події Євромайдану.

Недоспоруджений каркас ялинки простояв до серпня 2014 року та став символом протестів. Ялинку назвали "йолка" через обмовку тогочасного президента Віктора Януковича.

Минула ніч протестів у Тбілісі минула без розгонів. Їх змінили напади "тітушок" на учасників акцій. Кілька десятків чоловіків у чорному одязі та масках били людей в околицях проспекту Руставелі.