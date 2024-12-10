Митингующие вернули фотографии пострадавших на "елку" в Тбилиси

В Тбилиси митингующие вернули на новогоднюю "елку" перед парламентом Грузии лозунги и портреты демонстрантов, пострадавших во время протестов.

Об этом сообщает NewsGeorgia, передает "Европейская правда".

Как рассказало издание, муниципальная новогодняя елка перед парламентом Грузии в ночь на вторник, 10 декабря, снова изменилась.

Протестующие вернули на нее лозунги и портреты демонстрантов, пострадавших во время разгонов и задержаний.

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Как известно, в ночь на 9 декабря, сотрудники коммунальных служб сняли с новогодней елки фотографии сотрудников грузинских СМИ, которые пострадали во время разгонов акций протеста или на которых целенаправленно нападали силовики или "титушки".

Отметим, в Тбилиси городским властям не удалось до конца собрать новогоднюю елку, которую устанавливают на месте массовых протестов грузинских евромайдановцев – на проспекте Руставели возле парламента.

Следовательно, верхняя часть была "одета" в искусственные ветви, а на нижней – "украшения" митингующих. Каркас елки был увешан флагами Грузии, ЕС, Украины и США, а также – фотографиями сотрудников грузинских СМИ, пострадавших во время разгонов акций протеста или на которых целенаправленно нападали силовики или "титушки".

Напомним, во время Революции достоинства в Украине власть тоже начала устанавливать новогоднюю елку на Майдане Независимости, где собирались протестующие. Но установку пришлось остановить из-за событий Евромайдана.

Недостроенный каркас елки простоял до августа 2014 года и стал символом протестов. Елку назвали "елкой" из-за оговорки тогдашнего президента Виктора Януковича.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".