У Тбілісі комунальники зняли з "йолки" світлини людей, які постраждали під час мітингів

У Тбілісі у ніч проти 9 грудня, співробітники комунальних служб зняли світлини співробітників грузинських ЗМІ, які постраждали під час розгонів акцій протесту або на яких цілеспрямовано нападали силовики чи "тітушки" з новорічної ялинки.

Про це повідомляє Mtavari TV, передає "Європейська правда".

Як зазначив телеканал, у ніч проти 9 грудня, біля парламенту співробітники комунальних служб зняла світлини фотографії людей з ялинкової конструкції та викинула їх у смітник.

Після того працівники мерії відновили монтаж "йолки".

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Фото: Mtavari TV

Tbilisi municipality wanted to erect a Christmas tree but people decorated it with photos of beaten and injured protesters and journalists pic.twitter.com/gHhbUGpArB – Giorgi Kandelaki (@kandelakigiorgi) December 8, 2024

Зазначимо, напередодні у Тбілісі міській владі не вдалося до кінця зібрати новорічну ялинку, яку встановлюють на місці масових протестів грузинських євромайданівців – на проспекті Руставелі біля парламенту.

Відтак, верхня частина була "одягнена" в штучні гілки, а на нижній – "прикраси" мітингувальників. Каркас ялинки був обвішений прапорами Грузії, ЄС, України та США, а також – фотографіями співробітників грузинських ЗМІ, які постраждали під час розгонів акцій протесту або на яких цілеспрямовано нападали силовики чи "тітушки".

Фото: Х

Нагадаємо, під час Революції гідності в Україні влада теж почала встановлювати новорічну ялинку на Майдані Незалежності, де збирались протестувальники. Але встановлення довелось зупинити через події Євромайдану.

Недоспоруджений каркас ялинки простояв до серпня 2014 року та став символом протестів. Ялинку назвали "йолка" через обмовку тогочасного президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, 5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти Іванішвілі і 19 його поплічників. Він також закликав Європу та Америку діяти так само принципово.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".