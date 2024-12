У Тбілісі комунальники зняли з "йолки" світлини людей, які постраждали під час мітингів

У Тбілісі у ніч проти 9 грудня, співробітники комунальних служб зняли світлини співробітників грузинських ЗМІ, які постраждали під час розгонів акцій протесту або на яких цілеспрямовано нападали силовики чи "тітушки" з новорічної ялинки.

Про це повідомляє Mtavari TV, передає "Європейська правда".

Як зазначив телеканал, у ніч проти 9 грудня, біля парламенту співробітники комунальних служб зняла світлини фотографії людей з ялинкової конструкції та викинула їх у смітник.

Після того працівники мерії відновили монтаж "йолки".

Tbilisi municipality wanted to erect a Christmas tree but people decorated it with photos of beaten and injured protesters and journalists pic.twitter.com/gHhbUGpArB