Лукашенко розповів, де стоятиме "Орєшнік" Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко поміркував, де він планує поставити системи "Орєшнік", якими господар Кремля Владімір Путін обіцяв поділитись зі своїм поплічником.

Заяву Лукашенка наводить білоруське державне агентство БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, "Орєшнік" у Білорусі планують розмістити так, щоб відстань до об’єктів ураження була мінімальною.

"У нас від розміщення стратегічних ядерних ракет майданчики збережені… У нас десятка три таких майданчики. Ось ми виберемо, тому що там мінімальна відстань до об'єктів ураження має бути. Розмістимо і націлимо", – зазначив Лукашенко.

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Він додав, що поставив Путіну умову, що цілі для потенційних ударів "Орєшніком" визначатиме білоруська, а не російська сторона.

Лукашенко каже, що Путін на таку пропозицію погодився.

Минулого тижня Путін заявив, що на території Білорусі у 2025 році можуть бути розгорнуті системи "Орєшнік", якими Москва лякала Захід після дозволу Україні на далекобійні удари по Росії.

Росія вдарила експериментальною балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Дніпру під час масованого обстрілу України 28 листопада. Роспропаганда назвала це відповіддю на дозвіл Києву завдавати далекобійних ударів по території РФ.

Водночас оборонні відомства Естонії та Британії вважають, що РФ запустила "Орєшнік", аби надіслати стратегічне повідомлення Заходу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі очільник Кремля Владімір Путін "розмахує своїм "Орєшніком", щоб новообраному президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну.