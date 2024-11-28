Зеленський: Путін розмахує своїм "Орєшніком", щоб зірвати майбутні зусилля Трампа

Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі очільник Кремля Владімір Путін намагається загострити ситуацію так, щоб у новообраному президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну.

Про це український лідер заявив під час свого вечірнього звернення, передає "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, Путіну закінчення війни не потрібне, а також очільник Кремля "хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну".

Відтак, вважає український лідер, Путін "розмахує своїм "Орєшніком" для того, аби зірвати зусилля Трампа, які "точно будуть після інавгурації".

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"Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло – щоб він не зміг закінчити війну", – вважає Зеленський.

Президент акцентував, що Путін – єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить.

"І саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати президента Америки йти на умови Росії", – підсумував він.

Нагадаємо, після масованого удару по регіонах України 28 листопада, Путін заявив, що може застосувати ракету "Орєшнік" по "центрах ухвалення рішень у Києві".

Напередодні Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили конкретні потреби України у системах ППО на тлі нещодавного російського удару новою балістичною ракетою.

Того ж дня відбулася зустріч Ради Україна – НАТО через застосування Росією "Орєшніка".