Путін погодився дати Лукашенку свій "Орєшнік"

Господар Кремля Владімір Путін заявив, що на території Білорусі у 2025 році можуть бути розгорнуті системи "Орєшнік", якими Москва лякала Захід після дозволу Україні на далекобійні удари по Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс", таке пролунало від Путіна під час засідання "вищої державної ради Союзної держави" в Мінську 6 грудня.

Під час засідання самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко похвалив Росію за успішний пуск "Орєшніка".

"Не вважайте це за якесь нахабство, але я хочу публічно попросити вас, щоб нові системи озброєнь, насамперед "Орєшніка", було розміщено на території Білорусії", – сказав він.

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На це Путін заявив, що з огляду на підписання Москвою та Мінськом "договору про гарантії безпеки із застосуванням усіх наявних сил і засобів" таке розміщення "можливе в другій половині наступного року".

Він також додав, що в разі розміщення "Орєшніка" на білоруській території "визначення об'єктів ураження на території ймовірного противника, безумовно, залишатиметься за військово-політичним керівництвом Республіки Білорусь".

Росія вдарила експериментальною балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Дніпру під час масованого обстрілу України 28 листопада. Роспропаганда назвала це відповіддю на дозвіл Києву завдавати далекобійних ударів по території РФ.

Водночас оборонні відомства Естонії та Британії вважають, що РФ запустила "Орєшнік", аби надіслати стратегічне повідомлення Заходу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі очільник Кремля Владімір Путін "розмахує своїм "Орєшніком", щоб новообраному президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну.