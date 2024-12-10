Лукашенко рассказал, где будет стоять "Орешник" Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подумал над тем, где он планирует поставить системы "Орешник", которыми хозяин Кремля Владимир Путин обещал поделиться со своим приспешником.

Заявление Лукашенко приводит белорусское государственное агентство БЕЛТА, сообщает "Европейская правда".

По его словам, "Орешник" в Беларуси планируют разместить так, чтобы расстояние до объектов поражения было минимальным.

"У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены... У нас десятка три таких площадки. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим", – отметил Лукашенко.

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Он добавил, что поставил Путину условие, что цели для потенциальных ударов "Орешником" будет определять белорусская, а не российская сторона.

Лукашенко говорит, что Путин на такое предложение согласился.

На прошлой неделе Путин заявил, что на территории Беларуси в 2025 году могут быть развернуты системы "Орешник", которыми Москва пугала Запад после разрешения Украине на дальнобойные удары по России.

Россия ударила экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру во время массированного обстрела Украины 28 ноября. Роспропаганда назвала это ответом на разрешение Киеву наносить дальнобойные удары по территории РФ.

В то же время оборонные ведомства Эстонии и Великобритании считают, что РФ запустила "Орешник", чтобы отправить стратегическое сообщение Западу.

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас глава Кремля Владимир Путин "размахивает своим "Орешником", чтобы новоизбранному президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.