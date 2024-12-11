В Польше обнаружили десять неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой

В польском Пшедбуже саперы обнаружили десять неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщил польский вещатель RMF24, передает "Европейская правда".

Во вторник, 10 декабря, еще десять неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны нашли в городе Пшедбуж в Лодзинском воеводстве.

В этом же районе, как акцентировали журналисты, на прошлой неделе саперы обезвредили четыре авиабомбы. Следовательно, количество неразорвавшихся старых снарядов, которые нашли в Пшедбуже достигло 14.

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Фото: RMF24

Фото: RMF24

В среду, 11 декабря, саперы вывезли последние находки.

Первые четыре бомбы, найденные неделю назад, обнаружили во время раскапывания болот в Пшедбурге.

Работы, проводимые там сейчас, связаны с восстановлением старого водохранилища.

Представитель частной компании, которая занимается обезвреживанием этих находок – Лукаш Фронь – рассказал журналистам, что речь идет о бомбах SC50 немецкого производства времен Второй мировой войны. Каждая из них имеет около 110 см и 22 кг взрывчатки.

"Не исключено, что на этом месте раньше был полевой аэродром, и бомбы хранились там", – отметил он.

Также представитель отметил, что снаряды могли попасть сюда в связи со строительством противотанкового рва, который строили вдоль реки Пилица летом 1944 года.

Отметим, в сентябре в польском Щецине перекрывали ряд улиц и эвакуировали жителей девяти домов из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны.

В начале декабря в том же городе на строительной площадке нашли авиационную бомбу времен Второй мировой войны.