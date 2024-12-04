У польському Щецині через старий боєприпас евакуюють жителів кількох будинків

На будівельному майданчику у польському Щецині знайшли авіаційну бомбу часів Другої світової війни, внаслідок чого на ранок середи, 4 грудня, запланована евакуація жителів у зв’язку з проведенням знешкоджуючих робіт.

Про це повідомив мовник RMF24 із посиланням на слова Даріуша Садовського, представника мерії міста, передає "Європейська правда".

Як зазначає мовник, у вівторок, 3 грудня, на будівельному майданчику на одній із вулиць міста знайшли авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

У середу, 4 грудня, мешканці прилеглих багатоквартирних будинків будуть евакуйовані, поки бомбу, що не розірвалася, вивозитимуть. Евакуація розпочнеться о 09:00 ранку за місцевим часом.

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До завершення операції територія, де було знайдено боєприпас, буде закрита для відвідування.

Зазначимо, у вересні у польському Щецині перекривали низку вулиць та евакуювали мешканців дев’яти будинківчерез знайдену бомбу часів Другої світової війни.

А на початку жовтня поблизу міста Утрехт у центрі Нідерландів через нерозірвану британську бомбу часів Другої світової війни довелося евакуювати мешканців та зупиняти рух на залізниці.