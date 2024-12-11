Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що приїде в Україну на початку наступного року, а до Польщі, своєю чергою, приїде український президент Володимир Зеленський.

Про це Туск розповів під час пресконференції у середу, його цитує TVN24, пише "Європейська правда".

У середу Туск зустрівся у Варшаві з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Після зустрічі глава польського уряду повідомив, що вони обмінялися коментарями та інформацією щодо безпеки обох країн та Європи в цілому в контексті російсько-української війни.

"Я буду в Україні на початку року, і президент Володимир Зеленський приїде до нас у цей важливий момент, яким буде перебрання Польщею головування в Європейському Союзі", – сказав Туск, не уточнюючи конкретних дат.

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Польща формально перебере на себе головування в Раді ЄС з 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, у вівторок Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Туском, після якої розповів, що вони домовилися про обмін візитами найближчим часом для кращої координації спільних дій.

Переговори відбулись на тлі повідомлень у ЗМІ, що президент Франції Емманюель Макрон у четвер обговорить з Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у випадку припинення поточної фази війни.