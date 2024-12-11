Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что приедет в Украину в начале следующего года, а в Польшу, в свою очередь, приедет украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом Туск рассказал во время пресс-конференции в среду, его цитирует TVN24, пишет "Европейская правда".

В среду Туск встретился в Варшаве с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. После встречи глава польского правительства сообщил, что они обменялись комментариями и информацией о безопасности обеих стран и Европы в целом в контексте российско-украинской войны.

"Я буду в Украине в начале года, и президент Владимир Зеленский приедет к нам в этот важный момент, которым будет принятие Польшей председательства в Европейском Союзе", – сказал Туск, не уточняя конкретных дат.

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Польша формально возьмет на себя председательство в Совете ЕС с 1 января 2025 года.

Напомним, во вторник Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Туском, после которого рассказал, что они договорились об обмене визитами в ближайшее время для лучшей координации совместных действий.

Переговоры состоялись на фоне сообщений в СМИ, что президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг обсудит с Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае прекращения текущей фазы войны.