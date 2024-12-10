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Зеленський обговорив з Туском майбутні візити і головування Польщі в ЄС

Новини — Вівторок, 10 грудня 2024, 20:07 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський провів переговори із премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. 

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Зеленський подякував за незмінну підтримку дружньої Польщі та реалізацію чергового пакету військової допомоги. 

У розмові йшлося про питання прогресу України на євроінтеграційному треку та пріоритети піврічного головування Польщі в Раді ЄС, що розпочнеться у січні.

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Зеленський та Туск домовилися про обмін візитами найближчим часом для кращої координації спільних дій.

Нагадаємо, Туск заявив у вівторок, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими.

Він сказав про це у контексті піврічного головування Польщі у Раді ЄС, зауваживши, що  Варшава братиме активну участь у будь-яких переговорах, коли з 1 січня розпочне своє ротаційне головування.

Туск також підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон відвідає Варшаву в четвер, щоб підбити підсумки переговорів з новообраним президентом США Дональдом Трампом і Зеленським у Парижі минулими вихідними.

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