Зеленський обговорив з Туском майбутні візити і головування Польщі в ЄС

Президент Володимир Зеленський провів переговори із премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Зеленський подякував за незмінну підтримку дружньої Польщі та реалізацію чергового пакету військової допомоги.

У розмові йшлося про питання прогресу України на євроінтеграційному треку та пріоритети піврічного головування Польщі в Раді ЄС, що розпочнеться у січні.

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Зеленський та Туск домовилися про обмін візитами найближчим часом для кращої координації спільних дій.

Нагадаємо, Туск заявив у вівторок, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими.

Він сказав про це у контексті піврічного головування Польщі у Раді ЄС, зауваживши, що Варшава братиме активну участь у будь-яких переговорах, коли з 1 січня розпочне своє ротаційне головування.

Туск також підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон відвідає Варшаву в четвер, щоб підбити підсумки переговорів з новообраним президентом США Дональдом Трампом і Зеленським у Парижі минулими вихідними.