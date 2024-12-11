У Пентагоні підтвердили можливість повторного удару "Орєшніком" по Україні

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що існує можливість повторного удару Росією по Україні своєю експериментальною балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Як пише "Європейська правда", про це Сінгх сказала на брифінгу в середу, 11 грудня.

Представниця Міноборони США нагадала, що Владімір Путін раніше публічно оголосив про намір здійснити ще один запуск "Орєшніка".

"Те, що Росія може запустити її (ракету. – Ред.) в найближчі дні, є можливим. Точної дати вам назвати не можу", – додала вона.

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Сінгх зауважила, що в разі, якщо Росія вирішить запустити "Орєшнік", це "кардинально не змінить ситуацію на полі бою" та "стане просто черговою спробою завдати шкоди й жертв в Україні".

Вона запевнила, що США та союзники й далі будуть підтримувати Україну, зокрема й засобами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Росія вдарила експериментальною балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Дніпру під час масованого обстрілу України 28 листопада. Роспропаганда назвала це відповіддю на дозвіл Києву завдавати далекобійних ударів по території РФ.

Пентагон заявив, що "Орєшнік" базується на російській міжконтинентальній балістичній ракеті РС-26 "Рубєж".

У західних столицях вважають, що Росія запустила "Орєшнік", аби надіслати стратегічне повідомлення Заходу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі очільник Кремля Владімір Путін "розмахує своїм "Орєшніком", щоб новообраному президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну.