Розвідка США очікує нового запуску "Орєшніка" по Україні в найближчі дні

Розвідка США дійшла висновку, що Росія може повторно використати свою нову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" проти України "в найближчі дні".

Про це на закритому брифінгу в середу, 11 грудня, заявив американський посадовець на умовах анонімності, пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

За словами співрозмовника журналістів, США досі вважають ракету "Орєшнік" радше спробою залякування, аніж чимось, що здатне змінити ситуацію на полі бою в Україні.

Він додав, що Росія має лише кілька таких ракет і що вони несуть меншу боєголовку, ніж інші ракети, які Москва регулярно запускає по Україні.

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Посадовець вказав, що, за оцінкою американської розвідки, РФ може знову запустити по Україні "Орєшнік" у "найближчі дні".

Нагадаємо, Росія вдарила експериментальною балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Дніпру під час масованого обстрілу України 28 листопада. Роспропаганда назвала це відповіддю на дозвіл Києву завдавати далекобійних ударів по території РФ.

Пентагон заявив, що "Орєшнік" базується на російській міжконтинентальній балістичній ракеті РС-26 "Рубєж".

У західних столицях вважають, що Росія запустила "Орєшнік", аби надіслати стратегічне повідомлення Заходу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі очільник Кремля Владімір Путін "розмахує своїм "Орєшніком", щоб новообраному президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну.