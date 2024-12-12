Правительство Румынии одобрило предложение сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство

Румынское правительство в четверг, 12 декабря, одобрило законопроект Министерства обороны, который предусматривает возможность сбивать дроны, нарушающие национальное воздушное пространство.

Об этом журналистам сказал представитель правительства Румынии Михай Константин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Законопроект, вынесенный Министерством обороны Румынии на общественное обсуждение в конце октября, усиливает меры по регулированию воздушного пространства, дронов и других летательных аппаратов.

В документе определены несколько ситуаций, в которых летательный аппарат "несанкционированно использует" воздушное пространство Румынии, в частности отклоняется от согласованного маршрута или представляет угрозу официальным органам власти.

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Также там указаны меры, которые могут быть применены против таких аппаратов: от перехвата до "обездвиживания или уничтожения".

Приказ сбивать летательные аппараты, нарушающие воздушное пространство Румынии, отдается "лицами, наделенными правом принятия решения, установленным решением Высшего совета национальной обороны", говорится в проекте.

Законопроект еще должен быть принят парламентом Румынии и промульгирован президентом, чтобы вступить в силу.

Как известно, в пограничье на румынском берегу Дуная уже неоднократно находили обломки ударных беспилотников, которыми Россия атакует украинские порты.

Североатлантический Альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).