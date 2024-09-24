У Румунії навпроти Ізмаїла знайшли уламки "Шахеда"

На території румунської громади, що навпроти українського Ізмаїла над Дунаєм, вкотре виявили уламки ударного безпілотника типу "Шахед".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у Міністерстві оборони Румунії.

У відомстві зазначили, що військові здійснювали обстеження території у пошуках можливих фрагментів безпілотників, що могли впасти там протягом останніх тижнів під час російських повітряних атак на українські порти на Дунаї.

24 вересня фахівці обстежили територію довкола селища Плауру у жудці Тулча, звідки надійшли повідомлення про можливі уламки безпілотника за межами заселеної території. Їх вилучили та відправляють на подальшу експертизу.

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Румунське село Плауру розташоване навпроти українського Ізмаїла

Початково знахідку вважають уламками іранського безпілотника "Шахед", який РФ використовує під назвою "Герань-2".

Міноборони Румунії засудило обстріли Росією української цивільної інфраструктури та наголосило, що це суперечить нормам міжнародного права.

Як відомо, це не перша подібна знахідка на румунському березі Дунаю. Про попередній такий випадок повідомляли на початку вересня.

Також на початку вересня російський "Шахед" вперше залетів на територію Латвії через Білорусь і розбився там.