НАТО посилив моніторинг повітряного простору Румунії після падіння "Шахедів"

Північноатлантичний Альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Об’єднаному командуванні Військово-повітряних сил Альянсу.

Рішення про польоти AWACS, ухвалене за рекомендацією Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних НАТО в Європі, "допоможе підтримати посилену присутність Альянсу в регіоні і відстежувати російську військову активність", – йдеться в повідомленні.

Літаки спостереження, як зазначається, "здійснюють моніторинг російської військової активності" на кордонах Альянсу та посилюють здатність Румунії реагувати на повітряні загрози поблизу її кордонів.

Реклама:

"Польоти відбуватимуться виключно над територією Альянсу і здійснюватимуться з авіабази Превеза в Греції", – наголошують у НАТО.

Нагадаємо, за останні тижні в Румунії почастішали випадки порушення повітряного простору російськими "Шахедами". Їхні уламки час від часу виявляють у прикордонних районах.

НАТО ще з минулого року посилював можливості стеження за повітряним простором Румунії, надсилаючи туди літаки AWACS.